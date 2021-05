Man (33) gewond na levensgevaarlijke achtervolging centrum Amsterdam

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag even na 04.00 uur een achtervolging ingezet in Amsterdam Zuid/De Pijp waarbij een 33-jarige man is aangehouden. 'Op dit moment zit hij vast in het kader van het onderzoek', zo laat de politie maandag weten.

Geen verlichting

Rond 04.10 uur zien agenten op de Hobbemakade een voertuig rijden zonder verlichting. Op het moment dat ze het voertuig een stopteken geven, rijdt de verdachte met hoge snelheid ervandoor. Meerder politie-eenheden achtervolgen het voertuig en proberen de verdachte aan de kant te zetten. Tijdens de achtervolging ontstaan levensgevaarlijke situaties waarbij de verdachte zelfs inrijdt op een politievoertuig. De agent kan ternauwernood wegkomen.

Verdachte gewond geraakt

Het voertuig is uiteindelijk tot stilstand gekomen doordat de verdachte inrijdt op meerdere geparkeerde voertuigen in de Balthasar Floriszstraat. Aldaar is hij aangehouden en vanwege zijn verwondingen direct overgebracht naar het ziekenhuis.

Ontslagen uit ziekenhuis

Hij is ondertussen ontslagen uit het ziekenhuis en aanspreekbaar. Er zijn verder geen gewonden gevallen. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd en zijn voertuig is inbeslaggenomen. Team Verkeer en Ongevallen Analyse (VOA) doet ter plaatse onderzoek.