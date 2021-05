Drie gewonden na ontploffing gasfles in bedrijfshal Boxtel

Maandagmiddag rond 13.25 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een incident aan de Korenmolen in Boxtel. Tijdens werkzaamheden bleek er een gasfles ontploft te zijn, waardoor een korte felle brand ontstond.

Drie gewonden

Toegesnelde brandweerlieden blusten de brand. Een persoon is zwaargewond geraakt, en twee personen zouden minder ernstig gewond zijn geraakt. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse en ook een traumahelikopter landde nabij. De inspectie SZW is in kennis gesteld voor verder onderzoek naar de precieze toedracht van het bedrijfsongeval.