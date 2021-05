OM eist 8,5 jaar cel en wil 46-jarige Hagenaar 3,5 miljoen afpakken

Maandag heeft het Openbaar Ministerie (OM), in hoger beroep, celstraffen tussen 8 maanden en 8,5 jaar geëist tegen tien verdachten. 'Tegen een 46-jarige hoofdverdachte uit Den Haag is de hoogste straf geëist. Het OM vindt dat een eveneens uit Den Haag afkomstige 37-jarige hoofdverdachte een gevangenisstraf moet krijgen van 6,5 jaar', zo meldt het OM maandagmiddag.

Cocaïnehandel en witwassen

Beiden worden verdacht van het handelen in grote hoeveelheden cocaïne en het witwassen van zo’n 3,5 miljoen euro. Daarom wil het OM ook dat de verdachten het met de handel verdiende geld terugbetalen. Bij de oudste hoofdverdachte betreft het volgens het OM een kleine 3,5 miljoen euro. Bij de andere verdachte gaat het om 12.000 euro. Beide verdachten zijn op 19 oktober 2018 door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot celstraffen van vier en zes jaar en het terugbetalen van forse sommen geld. Zowel het OM als de verdachten gingen in hoger beroep.

Ondermijnend

Vanuit de woonwagen van de 46-jarige man is volgens de aanklager in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), een grote hoeveelheid cocaïne verhandeld. In 2014 is een onderzoek gestart naar de handel en wandel van de twee verdachten, nadat de naam van de oudste man naar voren kwam in een Spaans politieonderzoek. De handel leverde de verdachten geld, auto’s en vermogen op in Nederland en daarbuiten. Vermogen dat verborgen werd gehouden voor de overheid.

Forse bestraffing en afpakken crimineel vermogen

De AG vindt dat deze ondermijnende vorm van criminaliteit zo onaantrekkelijk mogelijk moet worden gemaakt. 'Dat betekent enerzijds een forse bestraffing en anderzijds een ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Die noodzaak bestaat hier, hoewel de strafbare feiten al van enkele jaren geleden dateren.'

Geheime compartimenten

Op dit moment wordt onze samenleving nog steeds geconfronteerd met de schadelijke gevolgen van de (invoer van en) handel in harddrugs, waarbij op dezelfde wijze als in de zaak wordt geopereerd. Verontrustend, aldus de AG: 'Zo viel afgelopen zaterdag op de website van de NOS te lezen, dat de Nederlandse politie in samenwerking met de Franse gendarmerie een groot laboratorium voor de productie van cocaïne heeft opgerold in Rotterdam. Daarbij werd 3,4 miljoen aan contant geld in beslag genomen.'

Modus operandi

Wat in die zaak opvalt is dat de politie een garage aantreft waarin auto’s worden voorzien van geheime compartimenten om drugs door Europa mee te vervoeren. De AG zegt dat dit ook de modus operandi was in deze hoger beroepszaak. 'Strafoplegging dient dus naast leedtoevoeging ook vooral het doel van generaal-preventieve werking te hebben.'

Overige verdachten

Een derde verdachte in de zaak wordt net als de twee hoofdverdachten verdacht van drugshandel en het witwassen van geld. Tegen de 69-jarige Rotterdammer eiste hij een gevangenisstraf van 42 maanden. De overige verdachten hebben celstraffen tot 36 maanden tegen zich horen eisen. Zij worden verdacht van het afnemen en/of vervoeren van de drugs.

Kerfstok

De straffen tegen de mannen variëren omdat de rol van de ene groter is dan de ander. Ook wordt rekening gehouden met wat zij in het verleden op hun kerfstok hadden. Daarnaast wil de AG dat zij het met drugs verdiende geld terugbetalen. Het gerechtshof in Amsterdam doet op 25 juni 2021 uitspraak.