OM eist zes jaar cel voor explosie in Groningen

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft tegen de twee hoofdverdachten van de explosie in een flatwoning aan de Wibenaheerd in Groningen, zes jaar cel geëist.

Tegen een vriendin van de hoofdverdachte heeft het OM zes drie jaar cel geëist. Volgens de officier van justitie was haar rol kleiner in het geheel,

Op 1 mei 2020 vond er een explosie plaats in de woning. De achtergevel werd er uitgeblazen en in eerste instantie ging men uit van een gasexplosie. Na onderzoek door de politie bleek er de explosieve stof THTP aanwezig te zijn. Door tijdens het incident te zwijgen over de explosieve stof, is het OM van mening dat de hulpverleners moedwillig bloed zij gesteld aan een zeer groot gevaar.

De rechtbank zal later uitspraak doen