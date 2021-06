Trein ramt auto in Friesland, inzittenden overleden

Hulpdiensten

De toegesnelde hulpdiensten, waaronder een Mobiel Medisch Team (MMT) dat met een traumahelikopter naar de locatie kwam, konden niets meer betekenen voor de twee inzittenden van de auto. Zij zijn ter plekke overleden.

Onderzoek

Het ongeval gebeurde rond 10.00 uur vanmorgen op de Singel. Deze weg loopt van het dorpje Boazum naar een kampeerboerderij. Op dit moment is het onduidelijk of de auto met technische problemen kampte en daarom mogelijk stil stond op de spoorwegovergang of dat de auto er gewoon overheen reed en de bestuurder van de auto de trein niet heeft gezien. De politie stelt een onderzoek in naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeval.