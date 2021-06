Vier jongemannen opgepakt na in brand steken voordeur in Tiel

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie in Tiel vier jongemannen aangehouden omdat ze vermoedelijk betrokken zijn bij het in brand steken van een voordeur van een woning in Tiel. Dit meldt de politie zaterdag.

Melding brandstichting

Rond 03.00 uur kregen agenten de melding dat er brand was gesticht bij een huis aan de Kogge. 'Op camerabeelden was te zien dat iemand de voordeur in brand stak. Agenten die in de buurt reden waren direct alert en zagen een verdachte auto rijden', aldus de politie.

A2

Het kenteken werd doorgegeven aan alle agenten in de regio. Bij de snelweg A2 kon de auto langs de kant gezet worden. In de auto zaten vier jongemannen. De agenten troffen meerdere zaken aan die erop wezen dat de vier betrokken zijn geweest bij de brandstichting. De verdachten zijn drie jongens uit Amsterdam van 17, 18, en 19 jaar. De vierde is een man van 23 uit Almere. Ze zitten vast en worden gehoord over hun rol.

Mogelijk verband met beschietingen onderzocht

De politie onderzoekt of deze brandstichting verband houdt met de reeks beschietingen in de Bommelerwaard, enkele weken geleden. Over het onderzoek naar de beschietingen kan de politie op dit moment nog geen update geven.