Vrouw met scooter belandt in sloot na botsing met wielrenner in Best

Best Zondagmiddag vond er rond 12.15 uur een ongeval plaats waarbij een wielrenner en een vrouw met een scooter met elkaar in botsing kwamen. Het ongeval gebeurde op de Hogekampenweg in het buitengebied van Best.

In droge sloot De vrouw belandde na de botsing in de droge sloot naast de weg. Beiden zijn met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De weg werd tijdelijk afgesloten voor overige verkeer. Wegdek wordt vervangend Het wegdek ter plekke verkeert in slechte toestand, het is smal en er zitten veel gaten in. De gemeente Best zou inmiddels met voorbereidingen bezig zijn om het wegdek te vervangen. 'Het wordt onder andere breder', zo meldt één van de omwonenden.