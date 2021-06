Poging plofkraak op geldautomaat bij supermarkt in Helmond

Maandagochtend is de omgeving van een supermarkt aan de Dijksestraat in Helmond ontruimd nadat er werd vastgesteld dat er een poging tot een plofkraak is geweest op een geldautomaat.

Ontruimd

Op dit moment is de omgeving van een supermarkt aan de Dijksestraat in Helmond afgezet voor onderzoek. Vannacht is er een poging plofkraak op een geldautomaat gepleegd. Een alerte burger maakte bij de politie melding van de schade waarna een politieman, gespecialiseerd in explosieven, vaststelde dat het inderdaad om een poging plofkraak ging

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD)

De EOD is vervolgens gealarmeerd om te onderzoeken of er nog gevaar voor explosie dreigt. De supermarkt wis intussen ook ontruimd in afwachting van de EOD.

Rond 02.45 uur

De plofkraakpoging was rond 02.45 uur. Uit beelden blijkt 't te gaan om 2 personen op een scooter, die er na de mislukte kraak weer vandoor gingen. De EOD en Forensische Opsporing doen ter plaatse onderzoek.