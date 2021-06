Geldboete voor man die 25 konijnen verwaarloosde

Een 62 jarige man uit Hilversum is door de politierechter van de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een geldboete van 250 euro waarvan 100 euro voorwaardelijk. De man hield in zijn eigen huis 40 konijnen maar verzorgde 25 dieren niet goed. Zo was sprake van zeer vervuilde hokken en kooien, onvoldoende ventilatie én hadden de dieren geen hooi.

Controle

Naar aanleiding van een melding gaan de politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming voor een korte controle op bezoek bij de Hilversummer. In zijn woonkamer treffen ze meerdere konijnenverblijven aan met in totaal 15 konijnen in redelijk schone hokken en kooien. De naastgelegen kamer is volledig ingericht met konijnenkooien met nog eens 25 konijnen. De konijnenverblijven in die kamer zijn erg vervuild. Zo ligt er een dikke laag mest, is er geen (schone) bodembedekking aanwezig en hebben de dieren geen hooi. Daarnaast wordt de ruimte niet of nauwelijks geventileerd, waardoor er te weinig verse lucht binnenkomt en er een penetrante lucht hangt.

Hobby

De man verklaart dat het fokken van konijnen zijn hobby is en dat hij ze verkoopt via Marktplaats en aan een dierenwinkel in Hilversum. Hij erkent dat hij alles beter schoon had moeten maken, maar door een gebroken rib én door het feit dat hij er alleen voor stond, lukte dat niet. De man krijgt een boete van € 250,- maar gaat daartegen in verzet. Hij schrijft dat hij bezig is om de dieren te herplaatsen. Daarnaast had eerst nog een nieuwe controle moeten plaatsvinden, maar de man zegt dat dat nooit meer is gebeurd. Volgens het Openbaar Ministerie is wel geprobeerd om een nieuwe controle uit te voeren, maar was de man nooit thuis.

Boete

In deze zaak is volgens de officier van justitie een boete van € 250,- redelijk. Het moet voorkomen worden dat de dieren opnieuw onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven. De politierechter is het daarmee eens. Door de konijnen niet goed te verzorgen, heeft de man zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Om te voorkomen dat de man opnieuw de fout ingaat, legt de politierechter hem een geldboete op van € 250,- waarvan € 100,- voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.