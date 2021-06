Voortvluchtige veroordeelde cybercrimineel aangehouden in Nederland

De in 2019 voor cybercriminaliteit veroordeelde J.V. is op woensdag 9 juni aangehouden in Amsterdam. In 2019 werd de 30-jarige vrouw een gevangenisstraf opgelegd van vijf jaar. Ze was voortvluchtig sinds haar veroordeling. De politie is nog op zoek naar de mannelijke medeverdachte, de 26-jarige Amsterdammer I.T.

Criminele organisatie

In januari 2017 werd door het cybercrimeteam van de politie eenheid Zeeland- West- Brabant een onderzoek gestart naar een criminele organisatie die zich bezig hield met phishing en computervredebreuk: het met behulp van valse e-mails slachtoffers lokken naar een valse website van banken om daar de inloggegevens te achterhalen. Met de inloggegevens werden de rekeningen van de slachtoffers vervolgens leeg gehaald met grote financiële gevolgen. Het onderzoek, onder de naam Vari, werd gestart onder leiding van het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant. Gedurende het onderzoek werd vastgesteld dat het ging om een grote criminele organisatie die actief was in wisselende samenstellingen.

Kopstukken

De strafzaak van de twee hoofdverdachten vond plaats in het voorjaar van 2019 bij de rechtbank in Breda. Daarbij werden de vrouw van 30 jaar uit Enschede en de 26-jarige Amsterdammer I.T. veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en betaling van € 124.416,93 ten behoeve van de benadeelden. Beide verdachten zijn veroordeeld voor hun leidende rol in de criminele organisatie. De Rabobank becijferde dat deze criminele organisaties over de periode van 1 december 2016 tot en met 31 oktober 2017 een schade van zo’n 1,6 miljoen euro heeft berokkend.

In hechtenis

Bij de uitspraak op 17 mei 2019 waren de man en vrouw niet aanwezig. Zij zijn sinds hun veroordeling voortvluchtig. De vrouw werd eerder aangehouden in Spanje maar onttrok zich daar aan haar overlevering aan Nederland. Beiden hebben hoger beroep aangetekend tegen het vonnis. De vrouw bevindt zich thans in hechtenis. De verblijfplaats van de 26 jarige Amsterdammer I.T. is onbekend.