SP Groningen wil af van hondenbelasting

De SP in Groningen wil in, navolging van een meerderheid in de Tweede Kamer, ook af van de hondenbelasting. De Groningse SP wil dit betalen met een deel van overschot dat de gemeente op haar jaarrekening van 2020 heeft. Ook in de Tweede Kamer lijkt een meerderheid voor het afschaffen van de gemeentelijke hondenbelasting te bestaan.

SP-raadslid Bob de Greef:“De hondenbelasting wordt als oneerlijk ervaren door veel hondenbezitters in onze gemeente en dient niet meer het doel waar het ooit voor is bedacht: wilde honden en hondenkarren.”

In de gemeenteraad van Groningen speelt de discussie over de hondenbelasting al lange tijd. In Groningen betaal je voor een hond 130 euro per jaar. Volgens de SP moet de hondenbelasting zo snel als mogelijk afgeschaft worden.

“We hopen dat de Tweede Kamer het besluit neemt voor een landelijke afschaffing van de hondenbelasting. Dan heeft de gemeente minder inkomsten en daarom zal de SP hiervoor een voorstel doen in de gemeenteraad die tot afschaffing leidt.” Aldus De Greef.

De beslissing over dit voorstel vindt plaats aan het begin van juli. In het voorjaarsdebat spreken de gemeenteraadsfracties over de besteding van het geld dat bij de jaarrekening van 2020 is overgebleven. Uit de jaarrekening van 2020 blijkt dat de gemeente 6,5 miljoen euro heeft overgehouden.