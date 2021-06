In vuilniszak aangetroffen dode baby Wernhout blijkt geweldsmisdrijf

Uit onderzoek naar aanleiding van de dood gevonden baby in Wernhout op 12 mei jl. is gebleken dat de baby door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Vuilniszak

Na uitgebreid onderzoek op het lichaampje is vastgesteld dat de baby door geweld om het leven is gekomen. Het meisje werd gevonden in een vuilniszak, deze heeft echter nog geen doorbraak in het onderzoek opgeleverd. Het onderzoek, dat gedraaid wordt door het Team Grootschalige Opsporing, is dus nog in volle gang. Omdat nog niet duidelijk is wie de moeder en vader van de pasgeborene zijn, maakt de politie zich ook zorgen om haar ouders en biedt hen graag de hulp die zij mogelijk nodig hebben.

Tips en informatie gevraagd

Er zijn inmiddels ruim 25 tips binnengekomen, een deel hiervan wordt nog onderzocht. Helaas hebben deze tips nog niet geleid tot het achterhalen van de identiteit van het meisje en haar ouders. De politie is dus nog steeds hard op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben, in de dagen voordat het meisje op 12 mei 2021 werd gevonden op park Wernhoutsburg.