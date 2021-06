38 aanhoudingen na omvangrijk onderzoek naar geldezels

De afgelopen week hield de politie 38 verdachten aan in een onderzoek naar WhatsApp-fraude (Vriend-in-Nood) en bankrekeningfraude. 34 anderen staan gesignaleerd en worden later aangehouden. Het gaat om een grootschalig onderzoek van de districtsrecherche van Rotterdam-Zuid, maar de verdachten komen uit heel Nederland. Door heel Nederland werden zij aangehouden, naar Rotterdam overgebracht en verhoord. Gelet op het grote aantal arrestanten werd het grootste mobiele cellencomplex hierbij ingezet. In het onderzoek zijn 133 geldezels geïdentificeerd. Degenen die afgelopen week niet zijn aangehouden zijn eerder al aangehouden, worden nog aangehouden, wordt een ‘stopgesprek’ mee gevoerd of worden gesignaleerd.

Mensen die geronseld worden om hun rekening te laten misbruiken door criminelen worden geldezels genoemd. Als mensen hun bankpas/rekening en pincode geven, storten slachtoffers van internetoplichting geld op de rekening van deze geldezel. Hiermee maakt een geldezel zich schuldig aan het witwassen van illegaal geld en blijft de crimineel anoniem. De geldezel denkt vaak dat dit niet strafbaar is, maar denkt iemand een dienst te verlenen. Met de aanpak van geldezels wordt het proces van gedigitaliseerde cybercrime verstoord en de kans vergroot om uit te komen bij de hoofddaders achter deze cybercrimedelicten.

Peter, een van rechercheurs van dit onderzoek, stelt: “Sinds een aantal jaar zien we een explosieve toename in het aantal Vriend-In-Nood fraude zaken. Op straat of online worden geldezels geworven om voor een klein bedrag een bankrekening te openen en de inloggegevens aan criminelen te geven voor soms maar 10 euro. Veelal gebeurt dit via snapchat, telegram of Instagram op pagina’s met titels als ‘snelgeldverdienen’. In dit onderzoek willen we de geldezels, maar vooral ook de criminelen erachter aanpakken. Ook willen we toekomstige slachtoffers en geldezels waarschuwen voor deze vorm van fraude.”

38 aanhoudingen door heel Nederland

Het gaat om 38 verdachten, variërend in leeftijd van 18- jaar tot 69-jaar oud. De verdachten komen uit negen verschillende provincies van Nederland; Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland. Op maandag en dinsdag zijn deze verdachten aangehouden en vervoerd naar Rotterdam voor verhoor. Ze worden allemaal verdacht van witwassen en oplichting, waarbij slachtoffers grote bedragen zijn kwijtgeraakt. Het totale schadebedrag in dit onderzoek ziet toe op 133 dossiers waarin een of meerdere geldezels betrokken waren en betreft ruim 300.000 euro.

“We zien dat de criminelen achter de geldezels vooral interesse hebben in bankrekeningen van banken die vooral online werken en die contactloos geld opnemen bij geldautomaten ondersteunen. De rekening is binnen enkele minuten geopend, de criminelen hoeven niet te wachten op een bankpas en kunnen ze in korte tijd dus veel slachtoffers maken ”, aldus Peter.