Klanten Limburgs verhuurbedrijf voor miljoenen gedupeerd

CDD-klanten werden met een mooi verhaal gelokt. De auto kon tegen een sterk gereduceerd tarief gehuurd worden, mits en voor een periode van twee jaar vooruit werd betaald. Hiermee zijn naar schatting tientallen miljoenen euro’s afhandig gemaakt van klanten van CDD.

Constructie

Het Limburgse bedrijf huurde zelf de auto’s bij autoverhuurders en leasemaatschappijen door heel Nederland. Omdat de auto’s vervolgens niet doorverhuurd hadden mogen worden en het bedrijf niet betaalde, werd de auto’s door de eigenaren terug gehaald.

Nooit geleverd

Er zijn volgens de NOS klanten die wel hebben betaald, maar nooit hun wagen hebben gekregen. Zij werden steeds met smoesjes als ‘langere levertijd’ afgepoeierd.

Ook bedrijven gedupeerd

Steven Donselaar is een verhuurder die de dupe is van CDD. Hij kreeg de laatste maanden al argwaan toen facturen niet op tijd werden betaald. Tegenover de NOS zegt Donselaar: ‘We moesten er keer op keer achteraan. Ik had hun daarom al geen nieuwe auto's meer verhuurd, hoewel ze daar wel om vroegen.’

Een andere verhuurder laat weten: ‘Een Toyota die ik voor 700 euro ex. btw aan hen verhuurde, boden zij aan voor 350 euro. Dat lijkt op een kaartenhuisconstructie.’