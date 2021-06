Special Olympics van start

Vandaag en morgen vinden de Special Olympics Nationale Spelen 2021 plaats bij dertien Haagse verenigingen en locaties, waaronder de Haagse Sportcampus. Het sportfeest voor sporters met een verstandelijke beperking werd gisteravond ingeluid met een digitale ceremonie in de Sportcampus, waarbij Koningin Máxima alle deelnemers succes wenste in een videoboodschap.

De Special Olympics Nationale Spelen Den Haag worden in verband met corona in aangepaste vorm georganiseerd. Zo zijn er geen wedstrijden, maar krijgen de sporters fysieke trainingen in dertien takken van sport: voetbal, wielrennen, hockey, atletiek, bocce, bowling, inline skating, paardrijden, tennis, golf, handbal, judo en zwemmen. Voor sporters en toeschouwers die wegens corona niet aanwezig kunnen zijn, is er een speciaal online programma ontwikkeld met verschillende challenges, workshops en trainingen. Special Olympics Nationale Spelen heeft als missie sport voor mensen met een verstandelijke beperking te stimuleren, zodat zij continue de kans krijgen om zich te ontwikkelen, plezier te beleven, moed te tonen en dit te delen met hun naasten.