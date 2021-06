Philips roept wereldwijd beademingsapparatuur terug

Philips roept wereldwijd beademingsapparatuur terug vanwege een geluiddempend materiaal dat in de apparatuur is verwerkt dat mogelijk kan loslaten en daardoor door de gebruiker van het apparaat kan worden ingeslikt of ingeademd. Dit meldt Philips maandag.

Geluiddempend schuim

Tot op heden heeft Philips miljoenen Bi-Level PAP, CPAP en beademingsapparaten geproduceerd die gebruik maken van het geluiddempende schuim. Ondanks een laag klachtenpercentage (0.03% in 2020), heeft Philips op basis van testen vastgesteld dat er mogelijke risico’s zijn voor gebruikers door het gebruik van dit type schuim.

Afbrekend schuim

'Mogelijke risico’s zijn dat PE-PUR schuim kan afbreken in kleine deeltjes die terecht kunnen komen in de luchtstroom van het apparaat en daardoor ingeslikt of ingeademd kunnen worden door de gebruiker. Daarnaast kunnen uit het schuim ook bepaalde gassen vrijkomen', aldus Philips. Het afbreken van het schuim kan versterkt worden door het gebruik van niet-goedgekeurde schoonmaakmethodes, zoals ozon, en zeer warme en zeer vochtige omgevingen kunnen ook bijdragen aan het afbreken van het schuim.

'Veiligheid van patiënten waarborgen'

'We betreuren ten zeerste de bezorgdheid en het ongemak dat patiënten, die gebruik maken van de betrokken apparaten zullen ondervinden als gevolg van deze proactieve maatregelen die we vandaag aankondigen om de veiligheid van patiënten te waarborgen,' zegt Frans van Houten, CEO van Royal Philips. 'In overleg met de relevante regelgevende instanties en in nauwe samenwerking met onze klanten en partners werken we hard aan een oplossing, onder meer het bijwerken van de gebruiksaanwijzing en een uitgebreid reparatie- en vervangingsprogramma voor de betrokken apparaten. Patiëntveiligheid staat centraal bij alles wat we bij Philips doen.'