Automobilist verliest macht over het stuur en raakt boom in Oirschot

Een automobilist was daar in een flauwe bocht de macht over het stuur verloren, en vervolgens tegen een boom tot stilstand gekomen. De weg was door het ongeval volledig versperd. De automobilist is na de eerste controle ter plaatse, per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar gehavende auto getakeld.