Grote brand vakantiepark Beekse Bergen

De brandweer is woensdagochtend met groot materieel uitgerukt voor een grote brand op vakantiepark Beekse Bergen. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de brand ontstaan na een gaslek.

De voorzijde van het hoofdgebouw staat volledig in brand. In het pand zitten eveneens een restaurant en een zwembad. Voor zover bekend kon iedereen veilig het pand verlaten. De grote inzet is bedoeld om de brand beperkt te houden tot het hoofdgebouw. Deze laat de brandweer gecontroleerd uitbranden. Alleen de chloor- en zwavelzuuropslag worden behouden.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat gasten die op het park aanwezig zijn, hun verblijf niet hoeven te verlaten.