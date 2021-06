Geen kortingen van meer dan 25% op drank na 1 juli

Nieuwe Alcoholwet

'Op 1 juli treedt de nieuwe Alcoholwet in werking, die in de plaats komt van de Drank- en Horecawet. De nieuwe regels in de Alcoholwet zijn bedoeld om het gebruik van alcohol door jongeren te voorkomen en problematisch alcoholgebruik in Nederland tegen te gaan', aldus de NVWA.

Kortingen van meer dan 25%

Het geven van meer dan 25% korting op alcoholhoudende drank is vanaf 1 juli verboden in de retail (zowel fysiek als online). Het gaat bijvoorbeeld om supermarkten, slijters en webshops. Zo zijn bijvoorbeeld stuntaanbiedingen voor alcohol als 'twee halen, één betalen' of ‘30% korting’ niet meer toegestaan. De maximale korting van 25% geldt ook bij het geven van extra inhoud van een product of een gratis product zoals een glas.

Online verkoop van alcohol

Vanaf 1 juli gelden er extra maatregelen voor de online verkoop van alcohol om ervoor te zorgen dat jongeren minder gemakkelijk aan drank kunnen komen. Verkopers van alcohol op afstand, zoals via internet of telefonisch, moeten de leeftijd van de koper nagaan met een controlevraag tijdens het bestelproces.

Bezorging

Ook bij de bezorging moet aan de hand van een identiteitsbewijs gecontroleerd worden of de ontvanger 18 jaar of ouder is. De alcohol mag niet bezorgd worden aan een minderjarige of bij de buren. Ook verkopers die gebruikmaken van een bezorgdienst, blijven verantwoordelijk voor naleving van de leeftijdsgrens. Tot slot moet de werkwijze voor de leeftijdscontrole vastgelegd worden zodat inzichtelijk is hoe ondernemers de leeftijdsgrens bewaken van verzending tot aflevering.

Toezicht

De NVWA gaat vanaf 1 juli toezicht houden en bij een overtreding handhaven. Afhankelijk van de ernst van de overtreding legt de NVWA een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete op. De hoogte van de boete varieërt van 1.360 euro tot 5.440 euro. Bij overtreding van het verbod op prijsacties kan de NVWA ook een last onder dwangsom opleggen om de actie te stoppen.