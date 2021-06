OM eist 28 jaar cel voor dodelijke schietpartij Amsterdamse pizzeria

Donderdag heeft de officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf van 28 jaar geëist tegen een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die ervan wordt verdacht op 23 oktober 2019 een onschuldige restauranthouder te hebben doodgeschoten. 'Twee andere verdachten in deze zaak hoorden 25 jaar cel wegens medeplegen eisen en een derde verdachte 18 jaar wegens medeplichtigheid', zo meldt het OM.

Restauranthouder dodelijk getroffen

Op 23 oktober 2019 kwam een man de pizzeria aan het Hugo de Grootplein binnen waarna hij gelijk een wapen trok en begon te schieten. De aanwezige restauranthouder werd dodelijk getroffen en een andere man, op wie de schutter het had voorzien, werd geraakt. Hij moest met ernstig letsel naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Snelle aanhouding

Snel na de schietpartij werd de man die ervan wordt verdacht te hebben geschoten in een vluchtauto aangehouden. In zijn auto werd het vuurwapen aangetroffen waarmee is geschoten, op zijn handen werden schotresten aangetroffen en in de auto werd een telefoon gevonden die zo bleek later is gebruikt bij de voorbereiding van de schietpartij. Ook kwam de kleding van de schutter op de beelden overeen met de kleding die de verdachte droeg.

Rol verdachten duidelijk

Uit het politieonderzoek, onder meer bestaande uit het horen van getuigen en het bestuderen camerabeelden, is duidelijk geworden welke rol de verschillende verdachten hadden. De 42-jarige man wordt ervan verdacht daadwerkelijk te hebben geschoten, terwijl de drie andere verdachten de rol van ‘spotter’ hadden. Op verschillende dagen vlak voor de schietpartij peilden hun telefoons uit in de buurt van de pizzeria. Een paar dagen voor de schietpartij werden twee telefoons aangeschaft, een voor de schutter en de ander voor de spotters.

'Gekwalificeerde doodslag’

De 42-jarige man wordt verdacht van ‘gekwalificeerde doodslag’ op de restauranthouder. Terwijl hij op het eigenlijk doelwit schoot, werd hij gehinderd door de restauranthouder die hem van achteren beetpakte en hem vasthield. Hij was hem tot last, en daar wilde de schutter vanaf. Omdat hij hem hinderde of omdat hij wilde vluchten, maar in ieder geval koos de schutter ervoor om diegene die hem van achteren beetpakte neer te schieten, door het wapen naar achteren te brengen en te schieten, waarbij de restauranthouder dodelijk werd geraakt. Hierom is er sprake van een verzwaring, namelijk gekwalificeerd doodslag. Daarnaast wordt de man verdacht van poging moord op het eigenlijke doelwit.

'Gezin verwoest'

De officier benadrukte tijdens haar requisitoir de ernst en de triestheid van de zaak. De onschuldige restauranthouder had een vrouw en kinderen. “Deze vier mannen die deze dagen voor uw rechtbank zitten, hebben een gezin verwoest. En waarom? Voor geld? De exacte reden kennen we niet, maar we mogen ervan uit gaan dat ze flink betaald hebben gekregen. En dat kun je enkel en alleen afstraffen met langdurige gevangenisstraffen.”

28 jaar celstraf

De officier eiste tegen de 42-jarige verdachte een celstraf van 28 jaar wegens gekwalificeerde doodslag en poging moord. De 23-jarige verdachte uit IJmuiden en de 30-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats hoorden 25 jaar tegen zich eisen wegens medeplegen. Tegen een 36-jarige verdachte uit Amsterdam eiste ze 18 jaar cel.