Brandweer druk met omgewaaide bomen door overtrekkend noodweer

Het noodweer dat afgelopen donderdagavond en -nacht over Nederland trok heeft naast de nodige regenval ook voor veel overlast gezorgd door omvallende bomen en afgebroken takken.

Bomen vol in het blad

Omdat op dit moment de bomen vol met bladeren zitten heeft de wind meer impact en hebben de bomen daardoor ook meer last waardoor ze sneller omwaaien. Ook breken er meer takken af wat dus voor extra overlast zorgt.

Brandweer druk

De brandweer had het dan ook druk om de omgewaaide bomen en afgebroken takken die de weg versperden op te ruimen. Ook kreeg de brandweer te maken met omgewaaide steigers en dakbedekkingen die niet opgewassen waren tegen het noodweer.

Oirschot

In het Brabantse Oirschot lieten de hevige windstoten een spoor van vernieling na. De rijbaan en het fietspad van de rotonde op het kruispunt van de Bestseweg met de Kempenweg lag vol met afgebroken takken waardoor de weg versperd was.

Ook blokkeerde een grote omgewaaide boom het fietspad en een oprit. De brandweer zaagde de boom in stukken en maakte zo de weg weer vrij voor het verkeer.

Omgevallen steiger

De brandweer moest ook ter plaatse komen aan De Moriaan voor een omgevallen steiger. Omdat het voor de brandweer meldingen 'regenden' heeft de brandweer hier de weg afgezet en is ze eerst doorgegaan naar een volgende urgentere melding. Wanneer de grootste drukte voorbij is zal de brandweer zich alsnog bekommeren om de omgewaaide steiger.

Haven in Oirschot

Ook in de haven in Oirschot waren veel bomen door de harde wind omgewaaid. De brandweer is met man en macht bezig om de omgevallen bomen kort te zagen.