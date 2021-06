Man (62) omgekomen bij schietpartij in Leeuwarden

Na een schietincident vrijdagavond in een woning in Leeuwarden is een 62-jarige man om het leven gekomen en is een 54-jarige vrouw gewond geraakt. 'Beide slachtoffers komen uit Leeuwarden', zo meldt de politie zaterdag.

Melding schietpartij

Vrijdagavond kreeg de politie om 20.45 uur melding van een mogelijke schietpartij in een woning aan de Konvooistraat in Leeuwarden. 'In de woning werden twee personen aangetroffen, een 62-jarige man die zwaargewond was en een 54-jarige vrouw die gewond was', aldus de politie

Ziekenhuis

De twee gewonde personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Aldaar is de 62-jarige man aan zijn verwondingen bezweken. Het is voor de politie nog onduidelijk wat er zich vrijdagavond precies heeft afgespeeld. Vooralsnog is er geen vermoeden dat er nog meer personen bij dit incident betrokken zijn.

Forensisch onderzoek in woning

De politie heeft een uitgebreid onderzoek gestart, onder andere de forensische opsporing doet sporenonderzoek. Het onderzoek in en rond de woning wordt zaterdag vervolgd.