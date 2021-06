Ministerie VWS stelt zelftesten ter beschikking aan Armoedefonds en Voedselbank

Preventief zelftesten

Met de zelftesten – sneltesten uitgerust met een kortere neusswab – kunnen mensen zonder klachten bij zichzelf een test afnemen om te kijken of zij besmet zijn met het coronavirus. De uitslag volgt na een kwartier. Deze laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier van testen is bedoeld om preventief te testen. Bijvoorbeeld als mensen naar school of werk moeten of op bezoek gaan bij iemand met een risico om ernstig ziek te worden van het virus. Bij een positieve uitslag van een zelftest moet de persoon in isolatie en direct een afspraak maken voor een confirmatietest bij de GGD. Deze confirmatietest is bedoeld om de uitslag te bevestigen en een vals-positieve uitslag uit te sluiten.

Toegankelijke testinfrastructuur

Het ministerie zet in op een toegankelijke en fijnmazige testinfrastructuur. Het beschikbaar stellen van zelftesten aan sociale minima draagt hieraan bij. Daarnaast vergroot de beschikbaarheid van zelftesten voor deze groep de testbereidheid.

Minister Hugo de Jonge: “Met zelftesten vergroten we de veiligheid van sociale contacten. Met deze donatie maken we deze grotere veiligheid ook mogelijk voor mensen die minder te besteden hebben.”

Toepassing zelftesten

De uitslag van de zelftest is minder nauwkeurig dan wanneer een professional een test afneemt. Daarom kunnen de zelftesten niet gebruikt worden bij klachten, na contact met een besmet persoon of na bezoek aan een hoogrisicogebied of voor contact met kwetsbare personen uit een risicogroep. In dergelijke gevallen moeten mensen nog steeds een testafspraak bij de GGD maken. Bij de GGD worden zij door een professional getest met gevoeligere testmethoden. De uitslag is dan betrouwbaarder.

Eenvoudige gebruiksaanwijzing

Bij de levering van zelftesten wordt een gebruiksaanwijzing in eenvoudig taalgebruik meegestuurd, ondersteund met iconen. Aanvullend hierop wordt begin volgende week een online Steffie-module gelanceerd. Hiermee maakt het ministerie de zelftesten voor iedereen analoog en digitaal toegankelijk en begrijpelijk.

Met de donatie komt de minister tegemoet aan een aangenomen motie in de Tweede Kamer van ChristenUnie en D66 om te onderzoeken wat er nodig is om gratis zelftests ter beschikking te stellen aan sociale minima.