FNV: Buschauffeurs Ter Apel nodigen staatssecretaris uit

Buschauffeurs op de buslijn in Ter Apel waar de laatste tijd veel overlast is, hebben de staatssecretaris uitgenodigd met hen in gesprek te gaan. Ze willen praten over de overlast en incidenten op de buslijn van Ter Apel naar Emmen. Edwin Kuiper van FNV Streekvervoer: ‘De overlast is er al langer, maar de laatste tijd neemt door een aantal incidenten het gevoel van onveiligheid bij de chauffeurs weer toe. Het is tijd voor structurele oplossingen.’

Staatsecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid gaf gisteren in een debat met de Tweede Kamer aan graag in gesprek te gaan met chauffeurs. Buschauffeur Dirk Visser van Qbuzz: ‘We zijn daar zeer blij mee, omdat veel buschauffeurs het gevoel hebben niet gehoord te worden als het gaat om de problemen op de lijnen. Dat bleek ook uit de enquête die we in april samen met de FNV hielden.’

Pendelbus

Vandaag is de uitnodiging per e-mail naar de staatssecretaris gestuurd. In de uitnodiging geven de chauffeurs aan graag mee te willen denken over structurele oplossingen. FNV en de chauffeurs willen dat de speciale pendelbus van het AZC in Ter Apel naar Emmen meer gaat rijden en dat er meer beveiligers komen.