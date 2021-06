Wat zijn de voordelen van een auto huren voor uw vakantie in Spanje?

Als u met vakantie gaat dan is het natuurlijk heel handig als u ter plaatse de beschikking hebt over een auto. U kunt er daarom voor kiezen om met uw eigen auto naar uw vakantieadres te rijden. Zolang u niet verder van huis gaat dan het Gardameer in Italië of een camping in Zuid-Frankrijk dan is het nog wel te doen. Maar als u naar de Spaanse Costa wilt dan is het toch een flink eind rijden. U ontkomt bijna niet aan een overnachting halverwege, dus uw vakantie duurt sowieso twee dagen langer of u moet genoegen nemen met minder dagen op uw vakantieadres. Maar er is een alternatief, namelijk ter plaatse een auto huren.

Huur je auto al voor je vertrekt

Het is mogelijk om al voordat u vertrekt uw autohuur te regelen. U hoeft er geen woord Spaans voor te spreken en u hoeft ook niet met handen en voeten aan een drukke balie op een Spaans vliegveld duidelijk te maken dat u een auto wilt huren en welke dan en voor welke periode. Want u regelt het gewoon vanuit huis. Online kunt u direct een auto huren in Spanje. U geeft aan welke auto u wilt en voor welke periode en verstuurt uw gegevens. Het verhuurbedrijf zorgt ervoor dat uw auto klaar staat op het vliegveld zodra u daar landt.

Waar moet je op letten als je een auto wilt huren?

Houd er rekening mee dat u vrijwel altijd een creditcard nodig heeft als u een auto wilt huren. De gegevens van uw card geeft u door bij het reserveren van uw huurauto. U dient deze creditcard ook te kunnen tonen bij het ophalen van de huurauto. Zorg dus dat u de card bij zich heeft en niet per ongeluk met en andere creditcard op vakantie gaat. Daarnaast dient u natuurlijk uw paspoort te tonen en een geldig rijbewijs. In veel landen geldt een minimumleeftijd voor het kunnen huren van een auto. Die leeftijd ligt vrijwel altijd hoger dan de leeftijd waarop u uw rijbewijs kunt halen. Zorg dus dat u goed geïnformeerd bent over de voorwaarden zodat u niet voor een vervelende verrassing komt te staan als u in Spanje aankomt.

Waar kan ik prijzen voor huurauto’s vergelijken?

Als u een auto wilt huren voor uw vakantie in Spanje dan wilt u natuurlijk niet te veel betalen. Daarom is het goed om te weten dat u online de prijzen voor huurauto’s kunt vergelijken. Kijk bijvoorbeeld bij EasyTerra. Hier kunt u snel zoeken naar een voordelige huurauto. Voer uw vakantiebestemming in en de periode dat u de beschikking wilt hebben over een auto. Vervolgens ziet u direct welke verhuurbedrijven beschikbaar zijn en welke auto’s zij leveren. Kies uw auto en boek hem direct online. Het verhuurbedrijf zorgt er dan voor dat uw auto voor u klaarstaat op het vliegveld. Kijk goed naar de grootte van de auto, zodat iedereen comfortabel kan zitten.

Let op uw veiligheid in het buitenland

Het is belangrijk om voordat u vertrekt de verkeersregels in het land van bestemming door te nemen. Zo voorkomt u misverstanden. Een miscommunicatie kan snel tot een ongeluk leiden of een boete. Dat wilt u natuurlijk niet. Ga dus veilig op reis en zorg dat u weet waar u zich aan moet houden.