Automobiliste ziet fietsers over het hoofd

Zaterdagmiddag omstreeks 13:05 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een verkeersongeval op de Schijndelseweg in Boxtel. Op de fietsoversteekplaats aan die weg, zag een automobiliste twee overstekende fietsers over het hoofd waardoor zij in botsing kwamen.