30 vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden

Zaterdagmiddag merkte een oplettende jager een vreemde situatie op aan de Beverdonksedijk in Oirschot. De man zag in een slootje langs het pad diverse vaten liggen en verwittigde de hulpdiensten. Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) kwam met een meetwagen ter plaatse, ook een tankautospuit kwam naar de plek toe.

De brandweerlieden hebben de vaten, 30 stuks, uit de sloot op het droge gehaald waarna de AGS ter plaatse onderzoek deed naar de inhoudt. Zij nam aceton en ammoniak waar, dit zijn grondstoffen die ook gebruikt worden voor de productie van drugs. Enkele vaten zouden gelekt hebben, hiervoor komt een miliebeheerder ter plaatse om te kijken wat de schade aan het millieu is. Een gespecialiseerd bedrijf is in kennis gesteld om de 30 vaten op te ruimen.