Man aangehouden na aanrijden politieagent

Zaterdagmiddag is een 23-jarige man uit Amsterdam aangehouden nadat hij tijdens een controle opeens gas gaf en met een brommer een politieagent aanreed. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex en zit nog vast. De agent liep bij het incident letsel op aan haar schouder en been.

aanhouding, overdag, daglicht, Foto: Korpsmedia politie