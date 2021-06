Twee mannen verdacht van verkoop nep coronavrije verklaringen

De FIOD heeft op 26 juni een 22-jarige man uit Baarn aangehouden en op 23 juni een 22-jarige man uit Utrecht. Beiden worden verdacht van valsheid in geschrift. Zij boden vervalste COVID-19 testuitslagen aan, waarin stond vermeld dat iemand coronavrij was, zonder dat die persoon daadwerkelijk was getest. De certificaten werden te koop aangeboden via social media. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden in hun woningen. Daarbij is beslag gelegd op computers en mobiele telefoons. Op 24 juni is de verdachte uit Utrecht heengezonden in afwachting van nader onderzoek.