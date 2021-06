Nieuwe telemarketingwet in werking

Op 1 juli treedt de nieuwe telemarketingwet in werking. Vanaf dat moment mogen bedrijven alleen nog consumenten bellen als die daar toestemming voor hebben gegeven of als die klant bij hen zijn (geweest). De Consumentenbond is gematigd positief over de nieuwe wet.

‘Een stap in de goede richting’, noemt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, de nieuwe wet. ‘Bedrijven moeten vanaf nu kunnen aantonen dat je toestemming hebt gegeven om benaderd te worden. Dat maakt dat je als klager een stuk sterker staat. En het maakt handhaving eenvoudiger.’

Telefoonterreur

Toch betekent de nieuwe wet niet meteen het einde van de telefoonterreur. Molenaar: ‘Het liefst hadden we gezien dat de periode dat bedrijven consumenten nog mogen benaderen veel korter zou zijn vanaf het moment dat die de klantrelatie verbreken. Je gaat immers niet voor niets ergens weg. Daar hebben we ook voor gepleit, maar de staatssecretaris heeft gekozen voor zelfregulering. Met als gevolg dat de branche nu een periode van 3 jaar hanteert. En dat is natuurlijk veel te lang. Dat vinden consumenten ook, zo blijkt ook uit onderzoek. Daar zou de staatsecretaris rekening mee moeten houden. En dat kan ook, want daarvoor heeft ze ruimte in de wet gelaten.’

Ontfutselen

Daarnaast ziet de Consumentenbond nog het risico dat bedrijven gaan proberen de toestemming voor telefonische benadering te ontfutselen. Bijvoorbeeld met winacties of enquêtes. ‘Daar moeten we scherp op zijn,’ zegt Molenaar. ‘Het moet voor consumenten net zo eenvoudig zijn om die toestemming weer in te trekken als dat ze die gegeven hebben. En het moet volstrekt helder voor ze zijn hoe ze dat kunnen doen.’