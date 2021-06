Oorzaak rookontwikkeling trappenhal appartementencomplex blijft onbekend

De brandweer rukte in de nacht van dinsdag op woensdag rond 2.10 uur uit voor een woningbrand aan de Syracusestraat in Best. In de trappenhal van een appartementencomplex werd rookontwikkeling waargenomen, waarop de brandweer een onderzoek startte