Drinkwatergebruik 130 liter per persoon per dag in 2019

Het drinkwatergebruik door huishoudens is in 2019 afgenomen met 3 procent ten opzichte van 2018. Het leidingwatergebruik door bedrijven daarentegen nam toe met bijna 1 procent vergeleken met een jaar eerder. Voor het tweede jaar op rij gebruikte de landbouwsector door de droogte relatief veel water. De waterproductiviteit (toegevoegde waarde per onttrokken kubieke meter zoetwater) van bedrijven verbeterde. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het drinkwatergebruik van huishoudens kwam in 2019 uit op 818 miljoen kubieke meter. Omgerekend per hoofd van de bevolking werd 130 liter drinkwater per dag gebruikt. In 2018 was dit 134 liter per persoon per dag. Deze twee jaren waren relatief droog. Van 2003 tot en met 2017 daalde het huishoudelijk drinkwatergebruik per inwoner nog, met ruim 9 procent van 138 tot 125 liter per persoon per dag.

Deze daling van het watergebruik ging samen met het zuiniger worden van huishoudelijke apparaten. De laatste jaren is er echter een grillig patroon te zien door wisselende weersomstandigheden. In relatief droge zomers gebruikten huishoudens meer drinkwater voor het sproeien van de tuin of het vullen van een zwembadje.

Bedrijven gebruikten 386 miljoen kubieke meter leidingwater in 2019, 3 miljoen meer dan in 2018. Leidingwater bestaat uit drinkwater en industriewater. Industriewater maakte een vijfde deel uit van het totale leidingwatergebruik door bedrijven in 2019.