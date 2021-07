Geparkeerde auto volledig uitgebrand in Berlicum

De brandweer werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.20 uur gealarmeerd voor een autobrand aan de Nederhof in Berlicum. Bij aankomst van de spuitgasten stond het voertuig al volledig in lichterlaaie.

Lekkage brandstof maakt blussen lastig

Brandweerlieden moesten flink bij zetten om de vlammen te bedwingen, het vuur laaide steeds weer op. Ook de gelekte brandstof onder het voertuig vatte steeds opnieuw vlam. De brandweer doofde uiteindelijk het vuur met water en schuim. Over de oorzaak van de brand is niets bekend, de politie is een onderzoek gestart en sluit brandstichting niet uit. De weg was wegens de autobrand enige tijd afgesloten.