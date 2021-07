Rechter gaat niet mee in bezwaren Facebook

De rechtbank Amsterdam heeft korte metten gemaakt met de bezwaren van Facebook in de rechtszaak die de Data Privacy Stichting (DPS), in samenwerking met de Consumentenbond tegen het bedrijf aanspande. De rechtbank wijst alle verweren van Facebook af en veroordeelt het bedrijf tot het betalen van de proceskosten. De Consumentenbond en DPS zijn blij met de uitspraak.

Volgens Facebook zou de Nederlandse rechter niet bevoegd zijn om te oordelen in de zaak en zou DPS niet ontvankelijk moeten zijn. Ook stelde het bedrijf dat het Nederlands recht niet van toepassing is en wilde het wachten op de afloop van andere rechtszaken. Verder wilde Facebook de mogelijkheid om zogenoemde prejudiciële vragen aan het Europees Hof te stellen en wilde het, voordat de rechtbank een einduitspraak over de privacyschendingen zou doen, al tussentijds in hoger beroep kunnen gaan.

Opsteker

Maar daar gaat de rechtbank dus niet in mee. ‘Een flinke opsteker voor de ruim 10 miljoen gedupeerden,’ vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Facebook heeft geprobeerd allerlei juridische hobbels op te werpen en deze zaak zoveel mogelijk te vertragen, maar daar is het bedrijf gelukkig niet in geslaagd. Nu kunnen we echt aan de slag en zorgen dat consumenten krijgen waar ze recht op hebben.’

Ook Dick Bouma, voorzitter van DPS, reageert tevreden: ‘Dit is een mooie en belangrijke eerste stap van de rechtbank. De uitspraak laat zien dat het loont om als collectief een vuist te maken tegen tech-giganten die privacyrechten met voeten treden.’

Privégegevens

De Consumentenbond en de DPS verwijten Facebook dat het jarenlang privégegevens van zijn gebruikers en hun Facebook-vrienden verzamelde. En deze gegevens zonder toestemming toegankelijk maakte voor derden. Daar verdiende het bedrijf veel geld mee.

Ook werden Facebook-gebruikers misleid. Het platform beloofde ten onrechte dat het gebruik altijd gratis zou zijn. Maar gebruikers ‘betaalden’ in feite met hun gegevens. Zo verrijkte Facebook zich ongerechtvaardigd en ten koste van zijn gebruikers.