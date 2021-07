Auto vliegt uit de bocht en komt in droge sloot

De hulpdiensten rukten in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.00 uur massaal uit voor een auto te water Sint-Oedenrode. In eerste instantie zou het voertuig langs de Nijnselseweg liggen maar toe hij daar niet werd gevonden zocht men verder en werd deze op de Oostelijke Randweg in een scherpe bocht nabij de snelweg A50 aangetroffen.

Ambulance

De brandweerlieden die als eerste ter plaatse waren droegen de man over aan de ambulancedienst. Nadat hij ter plaatse was nagekeken door hen mocht hij met de politie mee. De in allerijl gealarmeerde duikers kwamen wel ter plaatse maar gezien het voertuig in een droge sloot lag waren deze niet meer nodig. Ook een traumahelikopter cirkelde over het incident maar zette zijn landing niet meer in en maakte rechtsomkeert. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het voertuig af te voeren.