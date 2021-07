Muzikaal protest op de Dam tegen CCP

Coronapandemie

Volgens de actievoerders, die hun oproep met muziekinstrumenten kracht bijzetten, heeft de CCP de coronapandemie niet serieus genomen en is de bevolking voorgelogen.

'Voortdurend bedrog en terreur'

'Deze pandemie had voorkomen kunnen worden als de CCP niet gelogen zou hebben. Echter, sinds de CCP de macht heeft gegrepen in China zijn honderden miljoenen mensen gebukt gegaan onder haar voortdurende bedrog en terreur. Die terreur die eerst het oude China geplunderd heeft waart nu over de hele wereld rond en blijft niemand gespaard. Het is tijd om op te staan tegen deze kwalijke daden en de CCP een halt toe te roepen!', aldus de initiatiefnemers.

Ruim 1 miljoen handtekeningen

De petitie zou wereldwijd al meer dan een miljoen keer zijn ondertekend waaronder 120.000 Nederlanders.