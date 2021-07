Felle brand verwoest personenauto aan de Julianastraat in Sint-Oedenrode

In de nacht van zaterdag op zondag werd rond 02.50 uur de brandweer gealarmeerd voor een autobrand aan de Julianastraat in Sint-Oedenrode. Bij aankomst van de brandweerlieden stond het voertuig al volledig in lichterlaaie.