Traumaheli voor medisch incident in woning Somerensestraat in Lierop

Kort voor 21.00 uur werden zondagavond de hulpdiensten gealarmeerd voor een medisch incident in een woning aan de Somerenseweg in Lierop. Om 21.10 uur werd ook de hulp ingeroepen van het Mobiel Medisch Team (MMT) dat per traumahelikopter vanuit Tilburg naar Lierop vloog.