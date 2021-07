File door autobrand op A2

De brandweer rukte dinsdagmorgen rond 8.30 uur uit voor een autobrand op de snelweg A2 bij Best. Brandweerlieden doofde het vuur terwijl de rechter rijstrook werd afgekruist.

De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch mankement, beide inzittende wisten tijdig het voertuig stil te zetten op de vluchtstrook en een veilig heenkomen te vinden. Nadat de brand volledig gedoofd was, heeft een bergingsbedrijf de totaal verwoeste auto afgevoerd. Door de brand liep het verkeer tussen Eindhoven en Den Bosch ter hoogte van Best vertraging op.