FNV waarschuwt ‘nieuwkomer’ Amazon: respecteer ons, je werknemers en hun rechten

De FNV verwelkomt Amazon, dat binnenkort zijn eerste distributiecentrum in Nederland opent. Maar de vakbond roept de online winkelreus in een open brief meteen ook op om zich te houden aan de regels. Tuur Elzinga, voorzitter van de FNV: ‘Wij zijn misschien een klein land, maar onze vakbondstraditie is lang en groot. Amazon moet de rechten van onze werknemers respecteren, waaronder het recht om je te verenigen in een vakbond.’

De brief aan directeur Roeland Donker van Amazon Nederland is opgesteld met en mede ondertekend door Europarlementariërs Agnes Jongerius (PvdA), Kim van Sparrentak (GroenLinks), Christy Hoffmann, secretaris-generaal van de UNI Wereldvakbond (UNIGlobal Union), en Oliver Roethig van de Europese vakbondsfederatie (UNI Europe).

Vakbonden buiten de deur

De FNV maakt zich zorgen over hoe Amazon zal omgaan met de ongeveer twee- tot driehonderd distributiemedewerkers en de vierhonderd chauffeurs van het sorteercentrum dat waarschijnlijk deze week opengaat in de buurt van Schiphol. Het bedrijf staat er wereldwijd niet best op als het gaat om het respecteren van de rechten van zijn werknemers. Daarbij houdt het vakbonden het liefste buiten de deur.

Gezondheid werknemers in gevaar

Zo drukt Amazon in de Verenigde Staten en in de landen om ons heen, van waaruit Nederlandse klanten hun bestellingen geleverd krijgen, de lonen. Daarnaast brengt het bedrijf de gezondheid van werknemers in gevaar door de buitensporige werkdruk. Ook moeten medewerkers toestemming vragen om naar het toilet te gaan en worden vaak al hun bewegingen digitaal gevolgd.

Kan niet door de beugel

Elzinga: ‘Dat soort toestanden kan absoluut niet door de beugel, dat tolereren wij van geen enkel bedrijf, dus ook niet van Amazon. Wij zijn blij met de komst van nieuwe bedrijven en banen naar ons land, maar wel op onze voorwaarden. Dat betekent overleg met de FNV over goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Dat zijn dingen die wij koesteren en waar wij voor vechten als dat nodig is.’