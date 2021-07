Afblazen evenementen: kabinet stelt 135 miljoen extra beschikbaar

Oplossing voor ondernemers 'tussen wal en schip'

'Zo gaat het maximale subsidiebedrag van 80% naar 100% van de gemaakte kosten, verlengt het kabinet de termijn om een aanvraag in te dienen, en vallen kosten die gemaakt zijn voor artiesten van buiten de EU ook onder de regeling. Daarnaast kijkt de overheid naar een gerichte oplossing voor ondernemers die tussen wal en schip dreigen te vallen', aldus het ministerie. Met de uitbreidingen is een bedrag gemoeid van 135 miljoen euro. Het subsidieplafond van de garantieregeling wordt verhoogd tot 450 miljoen euro, dat was 385 miljoen euro. De kosten voor het bieden van gerichte oplossingen worden op 80 miljoen euro geschat.

Fors oplopen aantal coronabesmettingen

Het aantal coronabesmettingen is in enkele weken tijd fors opgelopen. Daarom heeft het kabinet besloten om verschillende versoepelingen terug te draaien. Dat is een grote klap voor de evenementensector en het nachtleven, en ontzettend zuur voor alle medewerkers en bezoekers. Met de verruiming van de garantieregeling komt het kabinet tegemoet aan de vraag om extra compensatie voor evenementen. Cafés, nachtclubs en discotheken kunnen ook in het derde kwartaal gebruik blijven maken van de bestaande corona-steunpakketten.

Uitbreiding garantieregeling

Het kabinet verruimt de garantieregeling evenementen op enkele punten. Deze verruimingen zijn gericht op evenementen die door het op 9 juli aangekondigde verbod niet door kunnen gaan. Het gaat om de volgende uitbreidingen:

- Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 100% van de gemaakte kosten (was 80%). Ook voor evenementen die na 13 augustus gepland zijn, is de onzekerheid opnieuw toegenomen. Vanwege het streven om uiterlijk 3 weken voorafgaand aan het evenement duidelijkheid te bieden aan organisatoren en hen te stimuleren de voorbereidingen voort te zetten, geldt deze verruiming tot en met de eerste 3 weken na 13 augustus.

- De termijn waarbinnen organisatoren zich kunnen aanmelden bij RVO wordt verlengd. Organisatoren kunnen een aanvraag indienen tot 3 weken na inwerkingtreding van de uitbreiding van de garantieregeling, óf indien dat later is, tot 3 weken voor de geplande evenementdatum. Organisatoren die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dat hierdoor alsnog doen. Ook wordt het minimaal aantal eerdere edities om aanspraak te maken op de garantieregeling teruggebracht van 2 naar 1.

- De kosten voor artiesten van buiten de EU vallen met de uitbreiding ook onder de garantieregeling voor de gehele periode van de garantieregeling (1 juli t/m 31 december). Eerder waren deze kosten uitgesloten. Vanwege de toegenomen onzekerheid moeten artiesten ruim van tevoren worden vastgelegd en aanbetaald. Door deze kosten onder de regeling te laten vallen, ontstaat voor organisatoren van evenementen na 13 augustus zekerheid dat de aanbetalingen die zij nu voor deze artiesten doen, onder de garantieregeling vallen.

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

Organisatoren van evenementen die de komende periode niet door kunnen gaan, hebben veelal kosten gemaakt in de voorbereiding van het evenement. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbetalingen aan artiesten, kosten van het opbouwen van het evenemententerrein, en kosten van beveiliging. Deze kosten komen niet altijd in aanmerking voor vergoeding onder de garantieregeling. Daarom heeft het kabinet besloten om voor de evenementen die buiten de doelgroep vallen de komende weken een gerichte aanpak uit te gaan werken. Het kabinet onderzoekt welke rol gemeenten kunnen spelen bij de beoordeling en uitvoering van deze aanpak.

Poppodia

Naast de evenementen worden de poppodia ook hard geraakt door de recent afgekondigde maatregelen. Geprogrammeerde optredens in zowel grotere als kleinere zalen kunnen veelal niet doorgaan. Gezien het belang van poppodia kijkt het kabinet naar een passende compensatie voor de schade. De Europese Commissie moet nog akkoord geven op de voorgestelde maatregelen.