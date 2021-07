Overleden meisje in Wernhoutsburg krijgt naam

Na de vondst op 12 mei jl. was de roep om het meisje een naam te geven erg groot. Hier is echter nog even mee gewacht. Nu is het moment gekomen om het meisje niet langer anoniem door het leven te laten gaan.

Burgemeester Vermue van de gemeente Zundert: “Na goed overleg met de meest direct betrokkenen heb ik het meisje de naam Amy–Amélief van het Ven gegeven. Wij geven Amy, op het moment dat dit in het kader van het onderzoek kan, een passend afscheid. Voor nu is het belangrijk dat zij een naam heeft, gekend is, en we alles in het werk stellen om een doorbraak in het onderzoek te bereiken.”

Onderzoek

Het rechercheteam is nog volop bezig met het onderzoek. Er is nog geen doorbraak in het onderzoek, wel kan er bekend gemaakt worden dat het onderzoeksteam er van uit gaat dat het meisje vermoedelijk tussen 9 en 12 mei is neergelegd aan de oever van het meertje in Wernhoutsburg. Ondanks zeer intensieve inspanningen is het lot van de baby nog altijd niet opgehelderd.