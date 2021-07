Maaswater stijgt en zet vannacht aantal gebieden in Zuid-Limburg onder water, bewoners geëvacueerd

In de aankomende nacht van donderdag op vrijdag stijgt het water in de Maas dusdanig dat er een aantal gebieden in Zuid-Limburg onder water komen te staan. Daarbij gaat het ook om woonwijken die direct aan de Maas zijn gelegen. 'Donderdag avond is er daarom begonnen om deze bewoners te evacueren', zo meldt de Veiligheidsregio Limburg-Zuid donderdagavond.

Verwachte waterhoogtes tussen de 80 centimeter en 5 meter

'We evacueren omdat we uitgaan van een waterafvoer van 3.700 m3 per seconde. Het water kan in de getroffen gebieden behoorlijk hoog komen te staan: we verwachten waterhoogtes tussen de 80 centimeter en 5 meter', aldus de veiligheidsregio.

Rond de 10.000 inwoners geëvacueerd

Het gaat om minstens 10.000 inwoners die hun woningen in de betreffende gebieden moeten verlaten. De overheid en de hulpdiensten hebben opvanglocaties ingericht. Het gaat om inwoners van Heugem en Randwyck in Maastricht, om inwoners van een aantal straten in Eijsden en Laag Caestert, om Maasband, Meers, Veldschuur en de straten Veerweg, Schoorvoetpad en Berger Maasstraat in Berg aan de Maas.

Rampgebied

Een deel van het demissionair kabinet is donderdagavond bij elkaar gekomen in een crisisberaad over de situatie in Zuid-Limburg. De overstromingen zijn officieel tot ramp verklaard. 'De wet tegemoetkoming schade bij rampen is nu in werking getreden', zo verklaarde Rutte donderdagavond. De wet moet er voor zorgen dat gedupeerden in aanmerking komen voor schadeloosstelling. Rutte bezoekt vrijdagmiddag zelf het rampgebied.