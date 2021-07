Opnieuw Rotterdamse geldezels aangepakt

Deze week vonden verschillende geldezelacties plaats in Rotterdam Zuid. Maandag 12 juli was IJsselmonde aan de beurt en woensdag 14 juli werden in Feijenoord opnieuw mensen aangepakt die hun rekening laten misbruiken door criminelen. In totaal werden 12 mensen in de leeftijd van 15 tot 39 jaar aangepakt op verdenking van betrokkenheid bij internetoplichting en witwassen.