Politie zoekt getuigen zware aanrijding met drie gewonden Ring A10 Noord

Zesde voertuig op de vlucht geslagen

'Het zesde voertuig dat betrokken was bij deze aanrijding is ervandoor gegaan. Het team Opsporing Team Verkeer (OTV) is op zoek naar getuigen en naar mensen die mogelijk beeldmateriaal hebben van de aanrijding. De politie doet een dringende oproep aan de bestuurder van het zesde voertuig om zich te melden bij de politie. Het team Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek.