Aangehouden drugsverdachte gaat er geboeid met politiewagen vandoor

Afgelopen vrijdag is een 32-jarige man uit Roosendaal er in geslaagd, nadat hij op verdenking van drugshandel was aangehouden en geboeid, om er vandoor te gaan met de politieauto waar hij op dat moment in zat. Dit meldt de politie zaterdag.

Verdachte voortvluchtig

De politiewagen werd even later in de omgeving teruggevonden, de verdachte is voortvluchtig.

Drugshandel

Agenten vermoedden vrijdagavond dat er rond 18.15 uur op de Van Effenlaan werd gehandeld in drugs. In de bosjes vond een agent diverse gripzakjes met hennep die daar net vermoedelijk door de verdachte waren weggegooid. Ze hielden de man aan en fouilleerden hem. Er werden bankbiljetten gevonden. Hierna is hij geboeid in de politieauto gezet.

Verdachte rijdt met politieauto weg

Ondertussen maakten de agenten nog een zoekslag in de auto van de verdachte. Plots hoorden ze de politiewagen wegrijden. Meerdere politie-eenheden zijn direct opgeroepen. De politieauto werd in de omgeving aangetroffen zonder de verdachte. De politie is naar hem op zoek. 'Het is nog onduidelijk hoe de verdachte er in slaagde om met de politieauto weg te kunnen rijden, daar wordt onderzoek naar gedaan', aldus de politie.