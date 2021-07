Man loopt brandwonden op door brandende gasfles in Sint-Oedenrode

De brandweer rukte zaterdagavond rond 23.15 uur uit voor een brandende gasfles aan de Pastoor Hackenstraat in Sint-Oedenrode. De gasfles van een terrasverwarmer vatte door onbekende oorzaak vlam in de tuin van een woning aan de Roesmontstraat in Sint-Oedenrode.