Felle brand verwoest deel van weiland met hooi in Gemonde

Zondagmiddag werd kort na 14.00 uur de brandweer gealarmeerd voor een felle brand op een weiland aan de Kaatse Hoeve in Gemonde. De brandweer schaalde snel op en had de brand snel onder controle.

Vuurzwepen

Ondanks het heldhaftige optreden van de spuitgasten ging een deel van het hooi in vlammen op. Brandweerlieden doofden de vlammen met vuurzwepen en water. De weg was ter hoogte van het incident afgesloten wegens de aanwezige brandweervoertuigen, naast twee blusvoertuigen was ook een watertankwagen ter plaatse. De brand werd gemeld door een boer die bezig was met het opschudden van het hooi, en kon tijdig het weiland met zijn landbouwvoertuig verlaten.