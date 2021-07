Nagenoeg alle 10.000 geëvacueerde inwoners Venlo weer naar huis

Vrijwel alle geëvacueerde inwoners van de gemeente Venlo kunnen per direct terug naar huis. 'Met uitzondering van de bewoners van de Maashoek en een aantal op Maasstraat in Steyl. De beveiliging blijft hier gehandhaafd. Over dit gebied wordt later besluit genomen', zo meldt de gemeente Venlo zondagmiddag.

Wegafsluitingen bij terugkeer

In sommige dorpen zijn extra dijken aangelegd, ook over straten heen. Dit betekent dat terugkerende bewoners misschien een omweg moet maken om naar hun eigenhuis terug te kunnen keren. In Steyl is voor het kruispunt Maasstraat-Veerweg-Rozenstraat een nooddijk aangelegd. Men kan dus niet via dit kruispunt naar huis. De bewoners aan de Waterloostraat en de Kenzenstraat kunnen het beste terugkeren via de Rijksweg.

Extra dijken

In Arcen zijn twee toegangswegen geblokkeerd door extra dijken. Bewoners kunnen terugkeren via de Lingsforterweg. Een verkeersregelaar is hier aanwezig.

Terugkeer woning

De dijken zijn veilig bevonden. Daarop heeft de gemeente besloten om veel gebieden vrij te geven voor terugkeer. De gemeente Venlo raadt mensen wel aan om hun woning goed te controleren. Als de woning voor meer dan 50 cm onder water heeft gestaan, kan er bouwkundige schade zijn ontstaan.

Ziekenhuis VieCuri in Venlo vanaf woensdag weer open

Het ziekenhuis VieCuri opent vanaf woensdag 21 juli weer haar deuren nadat zij zondagmiddag te horen heeft gekregen om zich voor te berieden op een herstart. 'Na overleg met de Veiligheidsregio Limburg-Noord en het Waterschap Limburg heeft VieCuri deze middag toestemming gekregen om zich voor te bereiden op een herstart van het ziekenhuis in Venlo. De zorg wordt per woensdag 21 juli hervat', zo laat het ziekenhuis zondagmiddag weten.