Aanhouding na ongeval bij Veghel

De brandweer werd in eerste instantie opgeroepen omdat één van beide voertuigen in brand zou staan, maar dit bleek niet zo te zijn. In totaal waren drie inzittenden betrokken bij het ongeval. Een bestuurder werd aangehouden voor het rijden onder invloed. De rechter rijstrook is afgesloten geweest en de verkeersongevallen analyse heeft ter plaatse onderzoek gedaan. De zwaar beschadigde voertuigen zijn na afloop van het onderzoek door een bergingsbedrijf afgevoerd.